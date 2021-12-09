İbrahim Tatlıses 'Yaşam Boyu Onur' ödülünü almıştı... Orkun Ün yazdı: Neden şimdi?

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En sonda yazacağımı ilk başta yazıyorum: Bu bir ‘İbrahim Tatlıses’i savunma’ yazısı değildir. Asla değildir!

Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.

Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.

Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...

◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.

◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...

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O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.

O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.

E ayakta alkışladınız adamı baston atarken...

Gözleriniz doldu 2012’de onur ödülü verilirken...

Altın Portakal’da ödül alan isimler arasında görünce Tatlıses’i “İşte buuu” nidaları attınız...

Şimdi neden bu celallenme?

Ödülü jüri vermedi

Benim de aralarında bulunduğum Altın Kelebek jürisinin İbrahim Tatlıses’e verilen ödülle hiçbir ilgisi yok. 12 kişiden ve yüzde 50’si kadınlardan oluşan Altın Kelebek jürisi, sadece televizyon, sinema ve müzik dünyasında son 1 yıl içinde başarılı işler yapan isimleri oyladı.

Dolayısıyla onur ödülü kararının jüriyle hiçbir ilgisi yok. O isimleri etiketleyip sosyal medyada yangın yapmanıza gerek yok yani...

Ödülün verilme gerekçesi

İbrahim Tatlıses’e ödül verilme nedenine gelince...

Tatlıses hakkında “Bu adam bir daha şarkı söyleyemeyecek”, “Yürümesi zaten imkansız”, “Konuşması bile mucize” gibi sözler söylendi.

Ama o, 12 yılın ardından önce televizyon programına, sonra Kuruçeşme Arena’da kapıda uzun kuyrukların oluştuğu bir konser serisine ve hemen ardından da yurtdışında konserlerine başladı.

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Yani yaşanan o talihsiz olaylardan sonra geriye dönüş hikayesi ödüllendirildi Tatlıses’in.