İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluştu... Gözyaşları sel oldu!

İbo Show'un son bölümüne damga vuran olay, Mehmet Ali Erbil röportajı oldu! Sağlık sorunları nedeniyle eskisi kadar sık ekranlarda göremediğimiz Erbil, günlerinin nasıl geçtiğini eski dostu Tatlıses'e anlattı.

İbo Show dün akşam yayınlanan bölümde Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay'ı konuk etti. Eğlenceli anlara sahne olan ilk bölümde şarkılar söylendi, horonlar tepildi.



İkinci bölümde ise Mehmet Ali Erbil özel röportajı vardı. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Ali Erbil koronadan dolayı dışarı çıkmadığını genelde evde olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in 'Bende 3 tane çocuk mu vardı?' sorusu güldürdü.



Bir de torunu olduğunu söyleyen Erbil, 'yoğun bakımdayken Allah'a dua ettim, bir tek torunumu göreyim ondan sonra benim canımı al Allah'ım' dedim.

Hayatında 1 buçuk yıldır kimsenin olmadığını söyleyen Erbil ,"Ben de önümüzdeki yıllarda daha iyi olursam programlara devam edeceğim. Yanımda yardımcılarım var. Allah eksiklerini göstermesin, iyiyim." dedi.



HEP YANIMDAYDIN

Arkadaşına teşekkür eden İbrahim Tatlıses, ne zaman ihtiyacım olsa yanımdaydın. Hastanede zor günler geçirdiğim dönemde de gelmişsin, bana söylediler 'Mehmet Ali arabada yatıyor' dediler.