İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf!

İbrahim Tatlıses’le aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında paylaştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram’ının Hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i etiketledi.

68 yaşında 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya kaptırdı.

Beni ikiz anneleri anlar

TRT’de yayınlanan “Fazlası Zarar” adlı programın sunucusu Ezgi Sertel, anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı. Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini kucağına alan Sertel, “Doğumdan sonraki süreç zor geçti. Hep evdeydik ama annecim beni hiç yalnız bırakmadı. O anlamda çok güzel oldu” dedi. İkiz annesi olmanın özel bir his olduğundan da bahseden ünlü sunucu, “Beni en iyi ikiz anneleri anlar” dedi.

Doğal arkadaşlar

Özge Özpirinçci, oyuncu arkadaşı Buğra Gülsoy’un eşi Nilüfer Gürbüz ve köpekleriyle poz verdi. Ünlü oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “En azından denedik. İyi ki varsın Nilüfer Gürbüz.” İkilinin doğal halleri takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Alışık değil

Tuğba Özerk yeni sevgilisiyle Bebek’te yürüyüş yaparken objektife takıldı. Sokağa çıkma yasağında maskesiz yürüyen çift gazetecileri görünce panik yaptı. Arkasını dönüp kaçmaya çalışan sevgilisini sakinleştiren ünlü şarkıcı, “Alışık değil arkadaşlar. Heyecan yaptık. Aslında daha önce çektiler birlikte ama o heyecan yapınca, ben de heyecanlanıyorum” dedi. ◊ Cenker TEZEL

Irina’dan doğum günü mesajı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, yakın arkadaşı olan Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Alaş’la birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Shayk, “İyi ki doğdun Mertie! Seni her şeyden çok seviyorum” mesajını yazdı.

Yine iddialı

Eda Taşpınar sosyal medyasında iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Tulum’da tatil yapan ünlü isim önceki gün de seksi bikinisiyle çekilen karesini Instagram hesabına yükledi. Taşpınar’ın bu pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

‘Diriliş Ertuğrul’ Guinness Rekorlar kitabında

Osmanlı Devleti’nin kuruluş temellerini atan Ertuğrul Gazi’nin hayatını ekrana taşıyan “Diriliş Ertuğrul”, dizisi 71 ülkeye ihraç edildi.

Dizi, son 90 günde izlendiği tüm ülkelerde 21 milyon 200 bin üzerinde tekil izleyiciyle buluşmuştu.

“Diriliş Ertuğrul”un bu başarısı Guinnes Rekorlar kitabına girdi. Dizi kitapta, 3 milyar izlenme, 39 dile çevrilerek en iyi drama olarak yer aldı.

Engin Altan Düzyatan, heyecanını paylaştı: “Dizi uzun zamandır çok fazla ülke tarafından yoğun ilgi ve beğeni görmesi beni tabii ki çok mutlu ediyordu. Guinness Rekorlar kitabına girmek başarının ölümsüzleşmesi demek oluyor. Bir oyuncu için çok motive edici bir gelişme. Başarıdaki en büyük sebep ise izleyici.”

Yeniden uyanış

Ece Seçkin imaj yeniledi. Saçlarını mor renge boyatan ünlü şarkıcı yeni haliyle çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında İngilizce “Yeniden uyanış” yazarak paylaştı. Seçkin’in yeni imajı hayranlarından tam not aldı.

Işın'ın ‘Serçe’si

Işın Karaca, 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı. Ünlü şarkıcı, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte söz ve müziğine imza attığı “Serçe” adlı şarkısını hayranlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Pandemiden beri İzmir-Urla’da yaşayan Karaca, şarkının klibini de orada çekti.