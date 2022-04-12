İbrahim Tatlıses kızı ve eski eşiyle bir araya geldi! 'Sen bizim bir tanemizsin'

Haberin Devamı

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’ın kızı Elif Ada, 10 yaşına girdi. Anne ve babasıyla birlikte pastasının mumlarını üfleyen Elif Ada, kutlamadan kareleri Instagram hesabına yükledi. Elif Ada anne ve babasına olan sevgisini fotoğrafların altına düştüğü şu notla dile getirdi: “Bir yaşıma daha girdim. Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim, sizi çok seviyorum.”

SEN BİZİM BİR TANEMİZSİN

İbrahim Tatlıses kızının duygusal sözlerine “Biz de seni seviyoruz kızım, sen bizim bir tanemizsin” diyerek karşılık verdi. Ayşegül Yıldız da “İyi ki doğmuşsun bebeğim, gözümün nuru, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Biten evliliklerinin ardından birbirlerine bir şans daha veren bu ünlüler nikah masasına ikinci kez oturdu.. İşte eski eşleriyle tekrar evlenen o ünlüler...

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, büyük kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu ile 1980’de evlendi. Çift boşandıkları yıl olan 1985'te tekrar evlendi.

Baba Sadettin Erbil'in çifte bu konuda öğüt verirken fotoğrafı ise tarihe geçti. Fakat bu mutlulukları da 3 yıl sürdü ve tekrar boşandılar.

LEVENT KIRCA - OYA BAŞAR

Levent Kırca ve Oya Başar çifti 1985 yılında evlendi. Bu evlilikten Umut ve Ayşe adında iki çocukları oldu. dünyaya geldi.

Uyumlu bir çift olarak örnek gösterilen oyuncular 2000 yılında sürpriz bir şekilde ayrıldılar.2001 yılında yeniden nikah masasına oturan çift 4 yıl sonra tekrar ayrıldı.

Haberin Devamı

EMEL SAYIN - İSMET KASAPOĞLU

Emel Sayın henüz 21 yaşındayken İsmet Kasapoğlu ile evlendi. 1975 yılında boşanan çift bir yıl ayrı kalabildi ve 1976’da tekrar nikah masasına oturdu. Ancak 1979’da tekrar boşandılar.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli 1980’de evlendi. Hasan Heybetli'nin Abacı'nın çalıştığı gazinoya her gece 24 adet kırmızı gül göndermesiyle başlayan mutlu evlilik üç yıl sürdü. 6 yıl sonra tekrar nikah masasına oturan çift yeniden ayrıldı.



