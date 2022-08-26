İbrahim Tatlıses bir kez daha ölümden döndü

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2011 yılında Maslak’ta silahlı saldırıya uğrayan ve başından vurulan İbrahim Tatlıses, bu kez Bodrum’da büyük bir trafik kazası atlattı. Yalıkavak yolu üzerindeki Değirmenler mevkisinde dün saat 10.30 sıralarında İbrahim Tatlıses’in içinde bulunduğu minibüs ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Savrulan araçlar, şarampole yuvarlandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması yapılırken görüntü alınmasın diye aracın etrafına çarşaf gerildi.Tatlıses’in isteği üzerine araç, önce vinç ile şarampolden çıkarıldı. Ardından Tatlıses kurtarıldı. Kamyonetin sürücüsü Gültekin Gülsoy ise ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hastaneden restorana gitti



Ünlü sanatçı, Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Genel durumu iyi. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıkları için cerrahi düşünülmüyor.” Akşam saatlerinde hastaneden taburcu edilen Tatlıses, ambulansla Yalıkavak’ta sahne alacağı restorana gitti.



Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza sonrası İbrahim Tatlıses’i arayarak ‘geçmiş olsun’ dileğini iletti.

Ağlayarak izlediler

Olay yerine nişanlısı Levent Dörter’le birlikte gelen Dilan Çıtak, babası Tatlıses araçtan çıkarılıp ambulansa götürülürken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Eşi İdo Tatlıses’e destek olan Yasemin Şefkatli de İbrahim Tatlıses’in araçtan çıkış anında gözyaşlarını tutamayıp ağladı.

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Babalarına koştular

Kaza haberini alan İbrahim Tatlıses’in oğulları İdo Tatlıses ve Ahmet Tatlıses olay yerine koştu.

İbrahim Tatlıses araçtan sedyeye alınırken oğulları bir an olsun başından ayrılmadı.

Babasıyla mahkemelikolan Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in içinde olduğu araç vinç ile şarampolden çıkarılırken her anını takip etti.

Yanmaktan kurtarıldı

Kaza sonrası İbrahim Tatlıses’in aracında yangınmeydana geldi.

Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü.

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SENİ KURŞUN ÖLDÜRMEMİŞ





Ebru Yaşar, Tatlıses’i ziyareti sonrası şu açıklamayı yaptı: ‘Dedim ki, ‘Seni bir kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir tırıs gider.’ Arkada uzanıyormuş, arabanın içerisinde 3 kez yuvarlanmış. Ama bilincini kaybetmemiş.”

Demet Akalın ve Okan Kurt da hastaneye gitti.

‘Kül olup gidecektim’,

Tatlıses, olayın ardından hastanede tedavi görürken çektiği videosunu Instagram’dan paylaştı. Hastane odasında türkü söyleyen Tatlıses, akşam taburcu olduktan sonra da konserini iptal etmeyerek sevenleriyle buluştu.

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Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan Tatlıses, “Kayalar melek olup uçtular gittiler. İki kaya bizi tuttu. İdo önümde gidiyordu. Araba kaymış İdo çarptığını görünce geçen arabalara tüp yok mu diyor. Biri duruyor en sonunda İdo tüple beraber söndürüyor. Allah bitti demeden bitmiyor. Kül olup gidecektim. Seyircimin karşısına çıkacağıma söz verdim. Bütün kızlarıma teşekkür ederim.” dedi.