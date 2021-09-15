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Haber Giriş: 15.09.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses biletleri kapış kapış... 2 saat içinde tükendi

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İbrahim Tatlıses biletleri kapış kapış... 2 saat içinde tükendi

İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra çıkacağı Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerini sold out ile açtı. 23 Eylül’de sahne alacak olan Tatlıses’in biletleri satışa çıkar çıkmaz 2 saat içinde tükendi. Biletlerin satıldığı Mobilet’in yoğunluktan dolayı sistemi kitlendi.

Geçtiğimiz yıl ‘İbo Show’ ile muhteşem bir dönüş yapan imparator, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konseri ile de bir ilke imza attı. Konserin ilan edilmesinin hemen ardından biletler dakikalar içerisinde tükendi.

Tatlıses, tek gala olan Kuruçeşme Açıkhava konserini yoğun istek üzerine iki gün daha uzattı. İbrahim Tatlıses, üç gün üst üste Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacak.

Poll Production organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sevenleriyle buluşacak olan Tatlıses hayranları, imparator ve şarkılarıyla hasret giderecek.

İbrahim Tatlıses biletleri kapış kapış... 2 saat içinde tükendi

 

İbrahim Tatlıses ile büyük buluşmaİbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra ilk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava konseriyle sevenleriyle buluşuyor. Poll Production organizasyonu ile Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacak olan Tatlıses, en sevilen şarkıları eşliğinde hayranlarıyla hasret giderecek.
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