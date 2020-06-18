İbrahim Tatlıses: Ben seni bulmadan, kendini açık et!

Ünlü sanatçı, hissettiklerini Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?"

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