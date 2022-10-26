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İbrahim Tatlıses 30 yıl sonra Londra’da

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#İbrahim Tatlıses#Londra#Eventim Apollo
İbrahim Tatlıses 30 yıl sonra Londra’da
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:42

İbrahim Tatlıses önceki akşam Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile “Efsane geri dönüyor” turnesi kapsamında Londra’daki Eventim Apollo’da sahne aldı.

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Tatlıses, 30 yıl sonra Londra’daki hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı, 2.5 saatlik sahne performansı ve klasik şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

3 bin 500 müzikseverin alanı doldurduğu gece, “Haydi Söyle” şarkısıyla başladı. İbrahim Tatlıses, “Çok kalabalıksınız ama hepiniz benim için bir tanesiniz” dedi.

İbrahim Tatlıses 30 yıl sonra Londra’da

Sanatçı ayrıca sahnenin hemen önünde kendisini izleyen yaşlı bir hayranının eğilerek elini öptü. Muhteşem gecenin finalinde müzikseverlerin “Bir daha” tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Tatlıses, 3 kez bis yaparak tekrar sahneye çıktı.

Sanatçıyı Eventim Apollo’da izlemeye 3 bin 500 kişi geldi.

 

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#İbrahim Tatlıses#Londra#Eventim Apollo

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