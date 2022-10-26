İbrahim Tatlıses 30 yıl sonra Londra’da

Haberin Devamı

Tatlıses, 30 yıl sonra Londra’daki hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı, 2.5 saatlik sahne performansı ve klasik şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

3 bin 500 müzikseverin alanı doldurduğu gece, “Haydi Söyle” şarkısıyla başladı. İbrahim Tatlıses, “Çok kalabalıksınız ama hepiniz benim için bir tanesiniz” dedi.

Sanatçı ayrıca sahnenin hemen önünde kendisini izleyen yaşlı bir hayranının eğilerek elini öptü. Muhteşem gecenin finalinde müzikseverlerin “Bir daha” tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Tatlıses, 3 kez bis yaparak tekrar sahneye çıktı.

Sanatçıyı Eventim Apollo’da izlemeye 3 bin 500 kişi geldi.