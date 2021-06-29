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Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor

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İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor

Sanat dünyasından yeni bir aşk haberi geldi. Oyuncu Selin Şekerci’nin, sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim’in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.

Selim, oyuncu için “Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş” yorumunu yapmıştı. Çiftin programın ardından aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor

Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor.

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