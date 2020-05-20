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Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İbrahim Kutluay’a ameliyat izni

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
İbrahim Kutluay’a ameliyat izni
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İbrahim Kutluay, sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günü Zincirlikuyu trafiğinde görüntülendi. Polis tarafından çevrilen Kutluay, izin belgesini gösterdi: “Babamın ameliyatına yetişmeye çalışıyorum.”

KÖPRÜDE DURDURULDU

İbrahim Kutluay, geçtiğimiz pazar günü Zincirlikuyu trafiğinde objektife yansıdı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün aracıyla yollara düşen eski basketbolcu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

İbrahim Kutluay’a ameliyat izni
BABASINA KOŞTU

Polise elindeki izin belgesini gösteren İbrahim Kutluay, babasının ameliyata alındığını söyledi: “İzin belgem var. Babam ameliyata girecek, oraya yetişmeye çalışıyorum.” Kutluay’ın babası Burhan Kutluay’ın Kadıköy’deki bir hastanede kalp ameliyatına alındığı öğrenildi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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