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Haber Giriş: 02.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İbrahim Kutluay peynir stoku yaptı!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
İbrahim Kutluay peynir stoku yaptı!
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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sokağa çıkma yasağı öncesi evine peynir stoku yaptı.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay önceki gün üç günlük sokağa çıkma yasağından hemen önce alışveriş yaptı. Kutluay, Arnavutköy’deki bir butik peynircide görüntülendi. Eski basketbolcunun yaklaşık 2 poşet dolusu peynir alarak stok yapması dikkatlerden kaçmadı. Sorulan soruları cevapsız bırakan Kutluay, objektifleri fark edince yarım taktığı maskesini hemen düzeltti. Yalnız yaşayan eski basketbolcu, daha önce karantina günlerinde en çok çocukları İrem ve Ömer’i özlediğini söylemişti. 

İbrahim Kutluay peynir stoku yaptı


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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