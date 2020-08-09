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Haber Giriş: 09.08.2020 - 08:11,Son Güncelleme:

İbrahim Kutluay: Olabilir mi böyle bir şey?

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İbrahim Kutluay: Olabilir mi böyle bir şey?
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Çeşme tatiline devam eden İbrahim Kutluay önceki gün Before Sunset Beach’te görüntülendi.

 Adı Berrak Tüzünataç’la aşk dedikodularına karışan eski basketbolcu, “1.5 aydır aynı yerde kalıyoruz. İster istemez insanlarla yüz yüze geliyoruz. Edvina işlerinden dolayı İstanbul’a gidip geliyor. Kaldı ki Edvina ve çocuklarla aynı yerde konaklıyoruz. Olabilir mi böyle bir şey?” dedi. Kutluay daha sonra Serhat Teoman, İbrahim Büyükak ve Berkay ile denizin keyfini çıkardı. Saatlerce denizde sohbet eden dörtlü daha sonra şezlonglarına geçti.

İbrahim Kutluay: Olabilir mi böyle bir şey


İbrahim Kutluay: Olabilir mi böyle bir şey


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