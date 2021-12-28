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İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor!

#İbrahim Çelikkol#Mihre Çelikkol#Ali Çelikkol
İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol ve 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Çelikkol boşanıyor.

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Oyuncu İbrahim Çelikkol (39), 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikili anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

2.Sayfa’nın haberine göre; çift aylardır evliliklerini kurtarmak için büyük çaba harcadı. Sorunları aşamayan ikili çareyi ayrılmakta buldu.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol boşanıyor

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşini anlatmıştı: "Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."

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