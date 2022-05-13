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İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evlliliği tek celsede bitmişti... İşte boşanma protokolü

#İbrahim Çelikkol#Mihre Mutlu#Ali Çelikkol
İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlunun 5 yıllık evlliliği tek celsede bitmişti... İşte boşanma protokolü

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar eşi Mihre Çelikkol’un 5 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları boşanma protokolü ortaya çıktı.

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2017 yılında nikâh masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, önceki gün yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu anlaşmalı olarak boşandı. Ali adlı bir oğulları olan çiftin boşanma protokolü de ortaya çıktı.

Protokole göre;

*Çiftin çocuğunun velayeti anne Mihre Çelikkol’da kalacak.   

*İbrahim Çelikkol, oğlu için aylık 9 bin 500 lira nafaka verecek.

*Ünlü oyuncu ayrıca eski eşi ve oğlunun oturduğu konutun kira bedeli ve faturaları olmak üzere 35 bin lira ödeyecek.

*Çifte ait Beykoz Riva’daki gayrimenkulün yüzde 50 hissesini Mihre Çelikkol 5 milyon lira karşılığı İbrahim Çelikkol’a devredecek.

* İbrahim Çelikkol’un ortağı olduğu şirkete ait olan araç ise Mihre Çelikkol adına devredilecek.

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ALYANSLAR ELE VERMİŞTİ

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıktı. Oyuncunun dizi çekimleri için bir süredir Adana’da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi. Ayrılığın sinyalleri alyansların çıkartılmasıyla başladı. Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

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İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlunun 5 yıllık evlliliği tek celsede bitmişti... İşte boşanma protokolü

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşini anlatmıştı:

"Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlunun 5 yıllık evlliliği tek celsede bitmişti... İşte boşanma protokolü

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#İbrahim Çelikkol#Mihre Mutlu#Ali Çelikkol

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