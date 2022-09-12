Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutlu'dan boşandıktan sonra annesine taşındı!

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Çelikkol#Mihre Mutlu#Derya Ayaydın
İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutludan boşandıktan sonra annesine taşındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:41

Geçtiğimiz haziran ayında beş yıllık eşi Mihre Mutlu’dan boşanan İbrahim Çelikkol, eşi ve oğluna yeni bir ev tutarken, kendisi annesinin yanına taşındı.

Haberin Devamı

İbrahim Çelikkol, beş yıllık mimar eşi Mihre Mutlu ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. Şimdi öğrendiğime göre Çelikkol, eşine büyük bir jest yapmış.

İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutludan boşandıktan sonra annesine taşındı

Riva Konakları’ndaki saray yavrusu evini Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiraya veren oyuncu, 70 bin liralık aylık kirayı eski eşine bırakmış. Eski eşinin ve oğlunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İbrahim Çelikkol, onlara da yeni bir ev tutmuş. Hatta eski eşini dinlenmesi için geçtiğimiz günlerde Akyaka’ya tatile bile göndermiş!

Haberin Devamı

İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutludan boşandıktan sonra annesine taşındı

Mihre Mutlu

Bu arada kendisi de annesinin isteği üzerine, Cihangir’e annesinin yanına taşınmış. Bu zor günlerde annesiyle birbirlerine destek olan Çelikkol, kendine yeni bir ev bulana kadar Cihangir’de yaşamaya devam edecekmiş. Yakışıklı oyuncu gerçekten hem hayırlı evlat hem de hayırlı bir ‘ex’miş...

İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutludan boşandıktan sonra annesine taşındı

Pınar Ayaydın - Derya Ayaydın - Gökhan Ayaydın

Yeni yaşını kutladı

Cemiyetin ünlü ismi Derya Ayaydın, yeni yaşını dostlarıyla kutladı. Balmumcu’daki Mövenpick Hotel’in roof’unda bulunan ünlü İtalyan restoranı Da Vittorio Ristorante Italiano’da yapılan kutlamaya Ayaydın’ın 80 yakın arkadaşı ve aile üyeleri katıldı. Oldukça eğlenceli geçen partide sahneye Sakiler grubu çıkarak, eğlencenin dozunu artırdı. Ben de Derya Ayaydın’a yeni yaşında mutluluklar diliyorum...

İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutludan boşandıktan sonra annesine taşındı

Derya Ayaydın

Haberin Devamı

Yaza veda partisi

Kuruçeşme sahilde yeni açılan eğlence mekânı Seven Kuruçeşme, Savoir Concept ile ilk event’ini gerçekleştirdi. Yaza veda ettiğimiz bugünlerde; davetliler sahilde yazın son demlerini yaşayarak eğlendi. Mekan sahibi Derin Profeta ve işletmecisi Cemil Acar’ın ev sahipliğinde yapılan gecede Ümit Kantarcılar, Gökhan Bensiz, Jessica May, İlayda Oymak, Serhan Onat gibi oyuncu ve influencer’lar da yer aldı.

İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutludan boşandıktan sonra annesine taşındı

Ümit Kantarcılar
İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutludan boşandıktan sonra annesine taşındı

Hüseyin Kara - Jessica May

3. kitabını çıkardı

Kaan Sabancı, 2018 yılından beri yazdığı şiirleri bir kitapta topladı. “Ben Bu Saçmalığı Bırakamam” ismini verdiği yeni kitabını okuyucuyla buluşturan Sabancı’nın, “Alegorik Şiirler” ve “Belki de Dönecektim” isimli iki şiir kitabı daha var.

İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutludan boşandıktan sonra annesine taşındı


Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Çelikkol#Mihre Mutlu#Derya Ayaydın

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles