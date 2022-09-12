İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutlu'dan boşandıktan sonra annesine taşındı!

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İbrahim Çelikkol, beş yıllık mimar eşi Mihre Mutlu ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. Şimdi öğrendiğime göre Çelikkol, eşine büyük bir jest yapmış.

Riva Konakları’ndaki saray yavrusu evini Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiraya veren oyuncu, 70 bin liralık aylık kirayı eski eşine bırakmış. Eski eşinin ve oğlunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İbrahim Çelikkol, onlara da yeni bir ev tutmuş. Hatta eski eşini dinlenmesi için geçtiğimiz günlerde Akyaka’ya tatile bile göndermiş!

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Mihre Mutlu

Bu arada kendisi de annesinin isteği üzerine, Cihangir’e annesinin yanına taşınmış. Bu zor günlerde annesiyle birbirlerine destek olan Çelikkol, kendine yeni bir ev bulana kadar Cihangir’de yaşamaya devam edecekmiş. Yakışıklı oyuncu gerçekten hem hayırlı evlat hem de hayırlı bir ‘ex’miş...

Pınar Ayaydın - Derya Ayaydın - Gökhan Ayaydın

Yeni yaşını kutladı

Cemiyetin ünlü ismi Derya Ayaydın, yeni yaşını dostlarıyla kutladı. Balmumcu’daki Mövenpick Hotel’in roof’unda bulunan ünlü İtalyan restoranı Da Vittorio Ristorante Italiano’da yapılan kutlamaya Ayaydın’ın 80 yakın arkadaşı ve aile üyeleri katıldı. Oldukça eğlenceli geçen partide sahneye Sakiler grubu çıkarak, eğlencenin dozunu artırdı. Ben de Derya Ayaydın’a yeni yaşında mutluluklar diliyorum...

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Derya Ayaydın

Yaza veda partisi

Kuruçeşme sahilde yeni açılan eğlence mekânı Seven Kuruçeşme, Savoir Concept ile ilk event’ini gerçekleştirdi. Yaza veda ettiğimiz bugünlerde; davetliler sahilde yazın son demlerini yaşayarak eğlendi. Mekan sahibi Derin Profeta ve işletmecisi Cemil Acar’ın ev sahipliğinde yapılan gecede Ümit Kantarcılar, Gökhan Bensiz, Jessica May, İlayda Oymak, Serhan Onat gibi oyuncu ve influencer’lar da yer aldı.



Ümit KantarcılarHüseyin Kara - Jessica May

3. kitabını çıkardı

Kaan Sabancı, 2018 yılından beri yazdığı şiirleri bir kitapta topladı. “Ben Bu Saçmalığı Bırakamam” ismini verdiği yeni kitabını okuyucuyla buluşturan Sabancı’nın, “Alegorik Şiirler” ve “Belki de Dönecektim” isimli iki şiir kitabı daha var.

