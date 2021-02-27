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Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:18 | Son Güncelleme:

İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak'ın büyük heyecanı: Oğlumuzla ilk selfie'miz

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak'ın büyük heyecanı: Oğlumuzla ilk selfie'miz
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İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, önceki gün Bebek Otel’de buluştu. Çift, pandemi yasağına rağmen otelin restoranında yemek yedi. İlk kez bebek heyecanı yaşan mutlu çift oğullarının ultrason görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

KONAKLAMA YAPAN MÜŞTERİLERE AÇIK
Pandemi tedbirleri kapsamında restoranların kapalı olması, öğle yemeğini dışarıda yemek isteyen Nurdan-İbrahim Büyükak çiftine engel olamadı. İlk bebeğine hamile olan Nurdan Büyükak, önceki gün Bebek Otel’in yalnızca konaklama yapan müşterilere hizmet vermesi gereken restoranında eşiyle buluştu. Genç kadın, yemeğin ardından otelden ayrıldı.

İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükakın büyük heyecanı: Oğlumuzla ilk selfiemiz

DOMİNİK İÇİN DOKTORDAN İZİN ALDIM
Aracına binerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nurdan Büyükak, hamilelik süreciyle ilgili “Şükür ki güzel gidiyor. Doğum için şimdiden heyecanlıyım” dedi. Geçtiğimiz günlerde eşiyle Dominik’te tatil yapan Nurdan Büyükak, “Orada 20 gün kaldık. Tabii ki doktordan izin alarak yolculuk yaptım” diye konuştu.

İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükakın büyük heyecanı: Oğlumuzla ilk selfiemiz

OĞLUMUZLA İLK SELFIE'MİZ
Oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak bebeklerinin ultrason görüntüsünü ilk kez paylaştı. Mutlu çift fotoğrafın altına 'Oğlumuzla ilk selfie'miz' mesajını düştü.

İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükakın büyük heyecanı: Oğlumuzla ilk selfiemiz

6 Mayıs 2018’de nikah masasına oturan çift lise yıllarından bu yana aşk yaşıyor. İbrahim Büyükak katıldığı bir programda; Nurdan ile aynı lisedeydik orada tanıştık. 15 yıl flört ettikten sonra evlenme kararı aldık’ açıklamasını yapmıştı.

2018 yılında dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini de yine okul arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yapmıştı.

İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükakın büyük heyecanı: Oğlumuzla ilk selfiemiz

Okul yıllarında tiyatroyla ilgilenen ikiliden İbrahim Büyükak oyuncu olurken eşi Nurdan Beşen ise psikoloji bölümünü bitirdi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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