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Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

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İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı
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Oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor.

Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. İbrahim Büyükak test sonucu pozitif çıkınca son görüştüğü arkadaşlarını arayıp bilgi verdi.

İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler de geçtiğimiz ay korona olmuştu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirmişti.(TV100)

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