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Haber Giriş: 07.05.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı

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İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı

Lise yıllarında başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda da bebek beklediklerinin müjdesini veren çift, şimdilerde oğullarına kavuşmak için gün sayıyor. Çift, evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı.

Sık sık sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını yayınlayan İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak, 3. yılı geride bıraktı. Eşi ile kamera karşısına geçen Büyükak, konuyla ilgili, "Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı

38 yaşındaki Nurdan Beşen ise Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Canım sevgilim... Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü. Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı

İkili, geçtiğimiz aylarda oğullarının adını duyurmuştu. İbrahim Büyükak, bebeğinin ultrason görüntüsü ile çekilen bu karesini, "Babam ve oğlum... Aslan..." notuyla yayınlamıştı.

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