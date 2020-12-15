İbrahim Büyükak "Covid 19’u atlattığımın resmidir"
Geçtiğimiz haftalarda coronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu İbrahim Büyükak'tan yeni bir haber var... Oyuncu, sağlığına kavuştuğunu bu paylaşımıyla duyurdu.
37 yaşındaki oyuncu İbrahim Büyükak, Coronavirus'ü yendiğini "Covid 19’u atlattığımın resmidir" paylaşımıyla duyurdu.
İbrahim Büyükak, Coronavirus'e yakalandığını şöyle duyurmuştu:
"Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. "
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