Haber Giriş: 20.03.2020 - 14:57,
İbrahim Büyükak: Bir ara bir abi ensemden öptü. ‘O nasıl sevgi abi? ‘diyorum
Komedyen İbrahim Büyükak, Corona Virüsü salgını nedeniyle kendini evde karantinaya alan sanatçılar arasında yer alıyor. Hurriyet.com.tr’den Ferit Ömeroğlu ile videolu konferans yapan Büyükak, Corona Virüsü salgını olan bugünlerde vaktini nasıl geçirdiğini anlattı.
En büyük ihtiyacın sakin kalınması olduğunu belirten Büyükak, mutfakta yemek yapıp yapmadığı sorusuyla ilgili, “Çok beceriksizim. Çay bile yapamam” derken dışarı çıktığı zamanlarda ise fotoğraf çekilmek isteyenlerin çok olduğunu söyleyip “Bir ara bir abi ensemden öptü. ‘O nasıl sevgi abi? ‘diyorum. ‘Seviyoruz’ diyor. Bu süreçte daha dikkatli olmak lazım” dedi.
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