İbo Show’da Ali Sunal ve Bülent Serttaş’ın zor anları!

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.





SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı'ya dans ederken bakmama çabaları sosyal medyanın diline düştü.









