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İbo Show’da Ali Sunal ve Bülent Serttaş’ın zor anları!
Dür akşam yayınlanan 'İbo Show'da Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda dikkat güldüren anlar... Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada olay oldu.
'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı'ya dans ederken bakmama çabaları sosyal medyanın diline düştü.
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