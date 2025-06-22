Huzur bulmak için evini çiftliğe çevirmişti… Karısının yüzünü yetiştirdiği sebzelerle güldürüyor

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Bu elbette imkanlar dahilinde gerçekleşebilen bir hayal. Ünlüler dünyasının yıldız isimleri için ise bu biraz daha kolay atılabilen bir adım elbette…

İşte bunu yapan ünlülerin başında da David Beckham geliyor. Üstelik David Beckham bu doğayla buluştuğu yaşamı kurmak için çok da uzak diyarlara kaçmak zorunda kalmayan ünlülerden biri.

Cotswolds'daki saray yavrusu gibi evleri büyük bir arazi üzerine inşa edilen David ve Victoria Beckham çifti bolca toprak sahibi olunca burayı sadece göstermelik bir bahçe olarak kullanmamaya karar verdiler.

Çiftçiliğe merakı olan David Beckham bu evin dev arazisini adeta bir çiftliğe çevirdi ve burada tavuk beslemekten sebze yetiştirmeye kadar her şeyi yapıyor.

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Böylece hem stresten arınıp huzura kavuşuyor hem de yetiştirdiği sebze meyvelerle öğünüp hayranlarıyla bunları sosyal medya üzerinden sık sık paylaşıyor.

Gözden Kaçmasın Oğulları ve gelinleriyle küstüler… Kendilerini çiftlik yaşamının kollarına attılar Haberi görüntüle

Aşçılığa da meraklı olan David Beckham mutfağa girip büyük ailesi için yemekler pişirirken de bu bahçede yetiştirdiği ürünleri kullanıyor…

Hafta sonu kendini yine bahçesine atan David Beckham’a eşlik eden eşi Victoria Beckham ünlü yıldızı toprakla uğraşırken ve artık büyüyüp olgunlaşan sebzelerini toplarken videoya çekti.

Çift bu eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşmayı da ihmal etmedi.

Beckham çifti son zamanlarda en büyük oğulları Brooklyn’in aileyle iletişimini tamamen koparması yüzünden zor günler geçiriyor.

Önce kardeşi Romeo ile küsen sonra anne babasını ve diğer kardeşlerini de hayatından çıkaran Brooklyn Beckham tamamen 2022’de evlendiği karısı Nicola Peltz’in etkisi altına girmiş durumda.

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Nicola Peltz de kocasının ailesiyle düğün zamanından beri anlaşamıyor, onları pek sevmiyor ve bunu belli etmekten de hiç geri durmuyor…

Oğlunu şimdilik kaybetmiş gibi görünen çift geçen hafta David Beckham’a Kral Charles tarafından kraliyet nişanı verilmesi ve emekli futbol yıldızının “Sir” ilan edilmesiyle bu aile dramasından bir nebze de olsun uzaklaşmıştı.

Çiftin aynı zamanda Londra ve Miami’de de lüks konutları olmasına rağmen 2016 yılında Cotswolds'da satın aldıkları bu ev onların için en özel evleri.

David Beckham evin devasa bahçesine eklemek için bir de büyükçe ahır satın almış, sonradan burayı küçük çaplı bir çitliğe çevirerek en büyük hobisini hayatının merkezine koymayı başarmıştı.