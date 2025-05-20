Hüzünlü prensesin en yakınında o vardı… ‘Ben olsam Diana ölmezdi’ diyen ünlü koruması hayatını kaybetti

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Sadece Prenses Diana’yı değil, o günlerde daha küçücük olan Prens William ve Harry’yi de koruyan Lee Sansum 63 yaşında hayatını kaybetti.

Prenses Diana hayatını kaybettiği gün Paris'e böyle gelmişti...

Lee Sansum’un ölüm haberini eşi duyurdu.

Eski bir kraliyet askeri polis memuru olan Lee Sansum, ölümünden önce Diana'nın korumalarından biriydi ve 1997 yılında Fransa St Tropez’de yapılan o ünlü tatilde de prensesin yanındaydı.

Diana ve sevgilisi Dodi el Fayed 1997'de çıktıkları meşhur St Tropez tatili boyunca yakın koruma Lee Sansum'a emanetti

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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Lee Sansum uzun süredir sağlıklı yaşam koçu ve dövüş sanatları eğitmenliği yapıyordu.

Lee Sansum bir dönem de İskoçya’nın başkanı yerine geçen Birinci Bakanı Alex Salmond’ın yakın korumalığını yapmıştı.

Diana’nın “Rambo” lakabını taktığı eski kraliyet koruması karate, jujitsu ve kick-boks dallarında siyah kuşak sahibiydi ve Sylvester Stallone, Pele, Nicole Kidman ve Tom Cruise ile de çalışmış olması nedeniyle sahne ışıklarına yabancı değildi.

Diana'nın ölümü sırasında, Hôtel Ritz Paris'in ve daha önce Harrods mağazasının ve Fulham FC'nin sahibi olan Mohamed Al-Fayed'in koruma ekibinin bir parçasıydı ve Fransa'nın güneyindeki tatili sırasında onunla ilgilendi.

O günlerde yaşadıklarını bir kitap haline getiren Lee Sansum "Ben yanında olsaydım Diana ölmezdi" demişti

Al-Fayed'in St Tropez'deki 30 yatak odalı villasında kaldıkları o yaz - prensesin ölümünden sadece bir ay önce - Diana ve oğulları prens William ve Harry'ye bakmakla görevlendirilmişti.

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Diana’nın ölümünden uzun yıllar sonra bir kitap yazan Lee Sansum Diana ve genç prenslerle, özellikle de Harry ile yakın bir bağ kurduğunu söylemişti.

Prenses Diana tatil dönüşü tüm zarafetiyle Lee Sansum'a bir mektup yollamış ve ona hizmetleri için teşekkür etmişti

Kraliyetin iki prensine biraz kickboks öğretmeye çalıştığını ancak onların çok “endişeli” olduklarını açıklayan ünlü koruma St Tropez tatilinden sonra zarif prensesten “Büyülü 10 gün için minnettarım. Paha biçilmez katkınız olmadan bu mümkün olmazdı” yazılı bir de teşekkür mektubu almıştı.

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2022 yılında verdiği bir röportajda “O arabada ben de olabilirdim. O hafta sonu onlara kimin eşlik edeceğini görmek için kura çektik, başkası çıktı. Ben olsaydım Diana o kazada ölmezdi” diyen Lee Sansum büyük ses getirmişti.

Sansum kaza gecesi için “Kazada emniyet kemeri takmadıklarını öğrendiğimde neden hayatta kalamadıklarını anladım. Ben emniyet kemeri konusunda prensese her zaman ısrarcı oldum. O gece de böyle yapıp onu kurtarabilirdim” demişti.

Diana'nın ölümünden önce çekilen son fotoğraflarından biri

Orduda ve polis teşkilatında parlak bir kariyeri olan Lee Sansum Diana’nın sevgilisi Dodi Al-Fayed'in milyarder babasına koruma olarak tavsiye edilmiş, Al-Fayed onun hizmetlerinden çok etkilenince Sansum ailenin bir parçası gibi olmuştu.