Huysuz Virjin kimdir, kaç yaşında, nereli? Huysuz Virjin olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı ve biyografisi

1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline gelen Huysuz Virjin bugün hayatını kaybetti. Milyonlarca insanın beğeniyle izlediği gerçek ismi Seyfi Dursunoğlu olan Huysuz Virjin, eski bir röportajında ‘Virjin’ adını ünlü kantocudan aldığını söylemişti. İşte, Seyfi Dursunoğlu olarak bilinen Huysuz Virjinin bilinmeyenleri...

HUYSUZ VİRJİN KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.S eyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon’da, sonra da İstanbul’da çok mutaassıp bir ortamda geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yatılı olarak okumaya başladı.

Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesinden mezun oldu.İngiliz Filoloji’sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy’de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK’da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı 1970 yılında Huysuz Virjin’in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı’nda sahneyi Türkiye’nin en büyük solistleriyle paylaştı.

2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.

HUYSUZ VİRJİN İSMİNİN ORTAYA ÇIKIŞ ÖYKÜSÜNÜ ANLATMIŞTI

uysuz Virjin’e hayat veren usta sanatçı, bu ismin ortaya çıkışını şu sözlerle anlamıştı: ‘Virjin’ adını ünlü kantocu ‘Minyon Virjin’den aldım. Ramazan eğlencesini yönetirken bana “Ay ne huysuzsun hiç birşey beğenmiyorsun” diyorlardı. Çalıştığım arkadaşlar “Virjin’in başına ‘Huysuz’ koy” dediler, böylece “Huysuz Virjin” oldum.