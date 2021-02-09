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Magazin
Haber Giriş: 09.02.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında
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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

Feraye Tanyolaç, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’ndan olan oğlu Hüseyin Kaya ile önceki gün Bebek’teydi. Anne-oğul, sahilde yürüyüş yaparken objektife yansıdı.
Tanyolaç, “Hüseyin Kaya’nın sağlık sorunları olduğu yönünde haberler çıktı, doğru mu?” sorusuna “Hayır. Oğlum büyüme çağında. Kilo alması ve kilosu normal” yanıtını verdi.

Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

Kayınvalide ve baldızla tatil
Tolgahan Sayışman, Uludağ tatilinde kayınvalidesi Albana Abazi ve baldızı İlda Abazi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Almeda Abazi, eşinin Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa kalpler yağdırdı.

Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında
Yanlış yazmayın yanımdaki kızım
İlk eşi Ebru İpekçi’yle evliliğinden olan kızı Lal ile Bebek’te görüntülenen Serdar Bilgili, muhabirleri uyardı.
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski başkanı Serdar Bilgili, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Sokağa çıkma yasağında evinin önünde yürüyüş yapan Bilgili’nin yanında genç bir kadın vardı. Serdar Bilgili, fotoğraf çeken muhabirleri uyardı: “Yanlış bir şey yazmayın, yanımdaki kızım.”
Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

Tulum tatili
Yaklaşık 10 gün önce Meksika’ya giden Eda Taşpınar, Tulum tatiline devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan sosyetik isim, doğa içinde verdiği bu pozu da Instgram sayfasına ekledi. Taşpınar, o karenin altına şu dizeleri yazdı: “Sarılsam bir mavi renge, koklasam ışıkları, tek tek çeksem içime.”

Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

Gelişmek için çabala
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, yogaya merak sardı. Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren Demirel, bu pozunu Instagram sayfasında “Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil” notuyla paylaştı.

Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

Hamilelik anısı
Anne olmak için gün sayan Ezo Sunal, yeni programı “Sesli Güldüm”ün çekimlerine verilen arada hatıra fotoğrafları çektirdi. Sunal, o kareleri “Böyle bir pazar. 36. haftada Sesli Güldüm çekiminde. Burada anı olarak dursun bakalım” notuyla Instagram sayfasında yayınladı.

Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

Ne eğlendik
Eski oyuncu Zeynep Tokuş, yoga aşkını kızı Ayşe’ye de aşıladı. Tokuş, kızıyla birlikte yoga yaparken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı: “Ah ne eğlendik. Tutku duyduğum şeyi kızımla paylaşabildiğim için minnettarım.”

Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında

Kiralık sevgili aranıyor
Aynur Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Twitter hesabından attığı mesajla şaşırttı. Şarkıcı, sayfasına “14 Şubat için kiralık bir sevgili arıyorum” diye yazdı.
Oyuncu Kalust Şalcıoğlu’ndan Aydın’a ilginç bir yanıt geldi: “Çalışma saatlerini, koşullarını, sosyal hakları yazarsanız ben talibim hocam. NOT: Öpüşme ücrete tabidir.”

Feraye Tanyolaç: Oğlum Hüseyin Kaya büyüme çağında


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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