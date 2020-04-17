Hürmüz kardeşliği!

SÜRPRİZ KONUK

Pop müziğin usta ismi Nükhet Duru, önceki akşam online konser verdi. Sanatçının Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayın, müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Konseri izleyenler arasında Birce Akalay da vardı. Duru, oyuncuyu yayınına davet etti. İkilinin sohbeti, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.



Nükhet Duru, 90’lı yıllarda sahnelenen “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde başroldeydi.



SENDEN ÖNCEKİ BENDİM

Birce Akalay’a “Tarihte bir sürü Hürmüz var. Senden önceki bendim” diyen Nükhet Duru, genç oyuncudan müzikalin efsane şarkısı “Yalnız Kullar”ı söylemesini istedi. İkili, şarkıyı birlikte seslendirdi. Akalay, sanatçıya “İyi ki varsın Nünü. Evlerimizi şenlendirdin” diyerek teşekkür etti.



Yıllarca birçok önemli tiyatrocu tarafından sahnelenen “7 Kocalı Hürmüz” müzikali son olarak Müjdat Gezen yorumuyla sahneye taşındı, başrolleri ise Birce Akalay ve İlker Ayrık üstlendi.