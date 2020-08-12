Hümeyra kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var?

Fatma Hümeyra Akbay veya bilinen sahne adıyla Hümeyra; Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncudur. Fatma Hümeyra Akbay, 15 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası, bir dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı da yapmış olan profesör Muvaffak Akbay; annesi ise babasının görevi dolayısıyla Mısır'da yetişmiş ve sıkı bir eğitimden geçmiş, dört dil bilen Malike Hanım'dır. Katı kuralları olan bir evde yabancı bir bakıcıyla büyüyen Hümeyra, ailenin tek çocuğuydu. Henüz 5 yaşındayken bale dersleri almaya başladı, okul çağı geldiğindeyse Ankara Koleji'ne kayıt ettirildi. Fakat 10 yaşındayken babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseye başlaması gereken dönemde, annesinin de ısrarlarıyla, daha iyi bir eğitim alabilmek adına Londra'da yaşayan dayısının yanına gitti. O yıllarda hem grafik tasarım dersleri alan hem de gitar çalıp beste yapmaya başlayan sanatçı, İstanbul'a döndükten sonra bir süre İstanbul Ekspres Gazetesinde Beyoğlu muhabiri olarak çalıştı. Aile baskısı yüzünden ilk evliliğini henüz 20 yaşındayken, Haluk Aşkın’la yaptı.



Profesyonel müzik kariyerine başlamadan önce Melodi Plak'ta işe giren Hümeyra, bir süre burada grafiker olarak çalıştı ve bazı albümlerin kapak tasarımlarını yaptı. Bir gün iş yerindeyken gitarıyla çalıp söylediği "Olmasa" isimli bestesini duyan ve çok beğenen patronundan ilk plak teklifini almasıyla sanat hayatı başlamış oldu. 1969 ve 1970 yıllarında arka arkaya ikişer albümü yayınlandı. 1972'de Mithat Bigat ile evlendi ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu oldu. Yaklaşık yedi yıl süren bu evlilik, Hümeyra'nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi oldu.



Çıkarttığı tüm plakların büyük bir ilgiyle takip edilmesi ve kendine ait bir tarz oluşturmayı başarmasından dolayı 1970’li yıllarda müzik kariyerinin altın çağını yaşadı.

1980'de rol aldığı ilk film olan Talihli Amele ve 1981'de dahil olduğu Selam Meloş müzikali sayesinde sahneler ve kameralarla tanıştı. Müzikal için Bora Ayanoğlu ve Melih Kibar'la birlikte bir şarkı yaptı, daha sonra aynı şarkıyı Aşk Kapıyı Çalınca albümünde yeniden seslendirdi. Henüz bu yeni kariyerinin çok başındayken aynı yıl rol aldığı Kırık Bir Aşk Hikayesi filmindeki yönetmeni Ömer Kavruk ile Bodrum'da dünyaevine girdi. Çiftin nikâh şahitlerinden biri de oyuncu dostları Deniz Türkali'ydi. Yaklaşık iki buçuk yıl evli kaldıktan sonra boşandılar.



1989'da "Kuşlar" oyunuyla İstanbul Şehir Tiyatroları'na girmesiyle birlikte burada 16 yıl sürecek olan macerasını başlattı.



1990'lara Tutkulardan İntihar'ı yayınlayarak başlayan Hümeyra; 1994'te ilk derleme albümü olan Sessiz Gemi'yi dinleyicileriyle paylaştı. Sinema ve tiyatro kariyeri açısından daha sönük bir dönemden geçerken farklı zamanlarda butik ve gece kulübü işletti. 1995 yılında ses tellerinden bir ameliyat geçirmesi gerekince kendi kendine eğer ameliyat başarılı geçerse bir albüm yapma konusunda söz verir. Bu albüm 1997'de yayınlanan ve son stüdyo albümü olan Beyhude'dir. Fakat albüm satışları beklentisinin altında kalınca 1999 yılında San Francisco'ya gitti. Aynı yıl burada tanıştığı bir caz piyanisti olan Jimmy Cicero ile beşinci ve son evliliğini yaptı. Amerika'da geçirdiği iki yıl boyunca resim dersleri alan Hümeyra Cicero'dan boşandıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.



2000 senesinde yayınladığı Eski 45'likler isimli derleme albümü sanatçının son kişisel müzik çalışması olup sonrasında birkaç albümde konuk olarak yer aldıysa da bir daha tekli veya albüm çıkarmamıştır. Ömrünün 16 yılını İstanbul Şehir Tiyatroları'na adayan Hümeyra, en son 2003 yılında Ben Anadolu isimli oyunda rol almış; Avrupa Yakası ve Melekler Korusun'daki performanslarıyla da oyunculuk alanındaki başarısını kanıtlamıştır. Ayrıca; Babam ve Oğlum filmi de sanatçının sinema dünyasındaki namını arttıran önemli filmlerden biridir.



Dedemin İnsanları ve Unutursam Fısılda gibi yapıtlar, 2010'larda sanatçının yer aldığı önemli yapıtlar arasında sayılır. Ayrıca; Yalan Dünya, Paramparça, Şahsiyet ve Kadın dizilerinde hayat verdiği karakterlerle de devamlı ekranlarda yer almıştır. 2020 yılı itibarıyla 50 yıldır aktif olarak sanat hayatını devam ettiren sanatçı en son Biz Böyleyiz isimli sinema filminde oynadı.



HÜMEYRA’NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?



Başından beş evlilik geçen Hümeyra’nın en uzun ilişkisi olan Mithat Bigat’tan Sadık Bigat isimli bir oğlu oldu.