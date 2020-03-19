Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:41,
Hümeyra 'dan Corona Virüs önlemi: 2 metreden fazla yaklaşmayın
Hümeyra önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Koronavirüs yüzünden 4 gündür evden çıkmadığını söyleyen Hümeyra, “Korona günleri evde geçiyor ama bugün dışarı çıkmak zorunda kaldım, çünkü eczaneye gittim” dedi.
Fotoğraflarını çeken basın mensuplarıyla “Bana sakın 2 metreden fazla yaklaşmayın” diye şakalaşan usta oyuncu, “Kalabalık bir yere girince şalımla yüzümü kapatıyorum. Önlem almamız lazım. Öyle böyle değil, durum ciddi” diye konuştu.
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