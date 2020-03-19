MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHümeyra 'dan Corona Virüs önlemi: 2 metreden fazla yaklaşmayın
GeriMagazin Hümeyra 'dan Corona Virüs önlemi: 2 metreden fazla yaklaşmayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Hümeyra 'dan Corona Virüs önlemi: 2 metreden fazla yaklaşmayın

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Hümeyra 'dan Corona Virüs önlemi: 2 metreden fazla yaklaşmayın
Abone Olgoogle-news

Hümeyra önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Koronavirüs yüzünden 4 gündür evden çıkmadığını söyleyen Hümeyra, “Korona günleri evde geçiyor ama bugün dışarı çıkmak zorunda kaldım, çünkü eczaneye gittim” dedi.

Fotoğraflarını çeken basın mensuplarıyla “Bana sakın 2 metreden fazla yaklaşmayın” diye şakalaşan usta oyuncu, “Kalabalık bir yere girince şalımla yüzümü kapatıyorum. Önlem almamız lazım. Öyle böyle değil, durum ciddi” diye konuştu.

Hümeyra dan Corona Virüs önlemi: 2 metreden fazla yaklaşmayın

 

False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle