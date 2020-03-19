Hümeyra 'dan Corona Virüs önlemi: 2 metreden fazla yaklaşmayın

Fotoğraflarını çeken basın mensuplarıyla “Bana sakın 2 metreden fazla yaklaşmayın” diye şakalaşan usta oyuncu, “Kalabalık bir yere girince şalımla yüzümü kapatıyorum. Önlem almamız lazım. Öyle böyle değil, durum ciddi” diye konuştu.

