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Haber Giriş: 27.07.2020 - 07:56,Son Güncelleme:

Hümeyra: Aileler için üzülüyorum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hümeyra: Aileler için üzülüyorum
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Hümeyra, önceki akşam Nişantaşı Topağacı’nda objektife yansıdı.

Usta oyuncu, son dönemde artan kadın cinayetleri hakkındaki sorulara, “Ben bu tür insanların aileleri için üzülüyorum. Cinayeti işleyen kişinin annesi nasıldır şimdi? Kızı önce dövmüş, sonra bidona koyup yakmış ve üzerine beton dökmüş. Biz bunu dizide yapsak eleştirilirdik” yanıtını verdi.

Hümeyra, “Sizi uzun süredir televizyonlarda göremiyoruz. Dizi projeniz var mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Artık benim setleri kaldıracak gücüm yok. 12-13 saat süren çalışma saatlerini kaldıramam, ayrıca hastayım, ancak misafir oyuncu olarak belki katılabilirim.”

Hümeyra: Aileler için üzülüyorum


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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