Hümeyra: Aileler için üzülüyorum

Usta oyuncu, son dönemde artan kadın cinayetleri hakkındaki sorulara, “Ben bu tür insanların aileleri için üzülüyorum. Cinayeti işleyen kişinin annesi nasıldır şimdi? Kızı önce dövmüş, sonra bidona koyup yakmış ve üzerine beton dökmüş. Biz bunu dizide yapsak eleştirilirdik” yanıtını verdi.

Hümeyra, “Sizi uzun süredir televizyonlarda göremiyoruz. Dizi projeniz var mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Artık benim setleri kaldıracak gücüm yok. 12-13 saat süren çalışma saatlerini kaldıramam, ayrıca hastayım, ancak misafir oyuncu olarak belki katılabilirim.”





