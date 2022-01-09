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Hülya Şen zor günleri geride bıraktı!

#SEDA SAYAN#Hülya Şen#Ebru Polat
Hülya Şen zor günleri geride bıraktı
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...

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Sağlığına kavuştu

2004 yılında “Zerda” dizisinin setine giderken trafik kazası geçiren Hülya Şen, yıllar sonra sağlığına tamamen
kavuştu.

Kaza sonrası uzun süre yürüyemeyen Hülya Şen bir dizi ameliyat geçirmişti. Oyuncu, 5 ay önce kalça protezi için bir kez daha ameliyat masasına yattı, operasyonun ardından da bir süre fizik tedavi gördü.

Hülya Şen zor günleri geride bıraktı

53 yaşındaki Hülya Şen’in sıkıntılı günleri tamamen geride bıraktığını ve çok özlediği tiyatro sahnesine yeniden kavuştuğunu öğrendim. Oyuncu şimdilerde “Hırsız” adlı oyunla Türkiye turnesinde seyirci karşısına çıkıyor.

VİLLASINI SATIYOR!

Seda Sayan, Sarıyer Büyükdere’den 4 milyon dolara aldığı villayı bir süre önce tadilata sokmuştu.

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Öğrendiğime göre sanatçı tamamlanan eve taşınmaktan vazgeçmiş.

Hülya Şen zor günleri geride bıraktı

Sakin bir bölgede yer alan bu villa yerine şehir merkezinde oturmaya devam edecek olan Seda Sayan, evin satışı için avukatına talimat vermiş. Sanatçı, baştan aşağı yenilenen villa için 10 milyon dolar istiyormuş.

Gayrimenkul zengini Seda Sayan’ın Bodrum’da 3 villası, Londra’da da bir evi var. Bir şehir efsanesine göre de sanatçının İstanbul’da tam 30 dairesi bulunuyor.

Yeni sevgiliye özel hediye

Özcan Deniz, bir süredir aşk yaşadığı İranlı Samar Dadgar’a 50 bin liralık saat hediye etti. Şarkıcı, Akmerkez’den aldığı kırmızı, beyaz, mavi renklerdeki saati sevgilisine seçtirdi. Kulislerde Deniz’in sevgilisine evlenme teklif ettiği de konuşuluyor. Ancak öğrendiğime göre âşıkların
şimdilik öyle bir planı yok.

Hülya Şen zor günleri geride bıraktı

 

Cepten çıkan ihanet

Ebru Polat ve Tolgahan Yıldız’ın ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi. İddiaya göre Yıldız, sevgilisinin telefonunda eski aşkı Burak Kalfa’nın mesajlarını görünce ilişkiyi jet hızıyla bitirdi.

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Hülya Şen zor günleri geride bıraktı

Polat’ın evinde bulunan eşyalarını alarak şarkıcıyı terk eden Tolgahan Yıldız, yakaladığı mesajları sosyal medyada ifşa etti. Burak Kalfa ise iddialara karşılık Yıldız’ı şöhret peşinde koşmakla suçladı.

Sponsorum sağ olsun

Şimdilerde magazin dünyasında yeni nesil hibrit otomobiller moda. Hibrit araçlarıyla gündeme gelen son iki isim; Elçin Sangu ve Aslı Enver. İki oyuncunun da kullandığı aracın fiyatı 2 milyon liranın üzerinde.

Hülya Şen zor günleri geride bıraktı

Biraz araştırınca, Aslı Enver’in Mercedes ve Elçin Sangu’nun da Lexus marka elektrikli araçlarını aslında satın almadığını öğrendim. Meğer iki otomobil de sponsorları tarafından hediye edilmiş. Yani iki isim, otomobilleri bir süre kullanıp iade edecek.

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Hülya Şen zor günleri geride bıraktı

 

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#SEDA SAYAN#Hülya Şen#Ebru Polat

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