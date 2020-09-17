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Haber Giriş: 17.09.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Hülya Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Hülya Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden olan Hülya Polat, 24 yıldır sanat hayatını sürdürüyor. Müzik kariyerinin yanı sıra oyuncuk deneyimi de bulunan Hülya Polat, Volkan Konak, Fuat Saka, Erdal Bayrakoğlu, Yusuf Cemal Keskin, Recebim, Yücel Aktaş gibi meslektaşlarıyla düet yaptı. Peki, Hülya Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rizeli, 6 çocuklu bir ailenin 5. Çocuğu olan Hülya Polat, 1969 yılında dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1996 yılında adım attı. İlk kez Rize'de Karadeniz Müziği üzerine yayın yapan bir radyoda türkü okumaya başladı. Babasının sahne yasağı nedeniyle ilk şarkılarını sadece kasete okur ve sahneye çıkmaz. İlk kaseti “Kurban Olduğum”dur.

Hülya Polat'ın şarkıları:
Kızlar Ağası
Ben Kaymaklı Pastayım
Kurban Olduğum
Mektup
Pusula
Haye Haye
Niye Utaniyisun?
Koçari (2000)
Rino (2004)
Aha (2006)

 

 

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