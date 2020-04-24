Hülya Koçyiğit: Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye sensin
Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar 50 yaşına bastı. Usta oyuncu kızının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.
"Benim ruhum, canım kızım... Henüz karnımdayken seninle olan konuşmalarım, buluşmak için sabırsızlıkla geçsin diye beklediğim o 9 ay, seni ilk kuracağıma aldığım o eşsiz an... Gülşah deyince hala o enfes kokuyu alırım. Benim yüreği güzel, kendi güzel yavrum; bugün bir yaş daha aldın belki ama annende hala o küçük Gülşah'sın... Her şey gönlünce olsun yavrum. Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye sensin. Seni çok seviyorum."
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