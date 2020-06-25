Hülya Avşar'ın sözleri olay oldu... Siyah maske tartışması!

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Siyah bir maske takan Avşar, “Ben şimdi anlıyorum, neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri. Zehra görmüştü birini ‘öcü’ demişti, korkmuştu. Dolayısıyla bununla alakalı yazılar yazmıştım. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi” demişti.

TEPKİ GÖRDÜ

Avşar’ın bu sözlerine Twitter’dan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:

* Hangi kültür, hangi vasıf ile inançlarından dolayı peçe takıp çarşaf giyen kadınları aşağılıyorsun. Bu ülkedeki asıl öcüler mikrofon uzatıldığında tesettüre saldıranlardır.



* “Öcü” gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir.



* Bu zihniyetle ölümüne kutuplaşacağız!