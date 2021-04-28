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Haber Giriş: 28.04.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar'ın son kurbanı Serkay Tütüncü

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Hülya Avşar’ın asansör korkusu rol aldığı dizinin setinde komik anların yaşanmasına neden oldu.

 Dizinin setine ulaşabilmek için tam 14 kat merdiven tırmanan Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü, arasında geçen eğlenceli diyaloglar kameralara yansıdı. 14 kat merdiven çıkmak zorunda kalan Tütüncü, “Ya 14 kat nedir ki” diyerek herkesi gülümsetti.

Avşar ise genç oyuncuya, “Bugünkü kurbanım. Şimdi göreceğiz bu dediğini, yemezler” yanıtını verdi. Videonun sonunda Tütüncü nefes nefese kalırken, Avşar’ın dinç hali dikkat çekti. Hülya Avşar, “Son derece başarılı bir yolculuk oldu, anlayacağınız biz aslan gibiyiz” dedi.

 

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