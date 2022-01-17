Hülya Avşar'ın panik anları... 'Hazır değilim, çekmeyin'

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Önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sevenleriyle buluşan Hülya Avşar, mekana girişte yüzünü gizledi.

Hülya Avşar, Yeni Gazino’ya kızı Zehra Çilingiroğlu’yla geldi. Basın mensuplarını görünce montunun kapüşonu ve elleriyle yüzünü gizleyen sanatçı, “Hazır değilim, çekmeyin” diyerek hızla içeri girdi.

Makyajını yaptıran Hülya Avşar, Özlem Kaya’nın imzasını taşıyan, kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbisesini giyerek sahneye çıktı ve sevilen şarkıları seslendirdi. (Sayit DURMAZ)

Kız arkadaşımı korkuttunuz

Yeşim Salkım’la evliliğini 2015’te noktalayan oyuncu Hakan Eratik, uzun aradan sonra gecelerde görüntülendi.

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Hakan Eratik önceki akşam kız arkadaşıyla Asmalımescit’teki Corridor’daydı. Bir ara dışarı çıkan ikili, fotoğrafları çekilince panikledi. Eratik muhabirlere tepki gösterdi: “İzin istediniz mi? Gelip çekebilir miyiz dediniz mi? Kız arkadaşımı korkuttunuz. O bu tür şeylere alışkın değil!” (Sayit DURMAZ)

37 santimlik fark

Eşi Selin İmer’le Amerika’ya giden Mustafa Ceceli, Miami’de basketbolcu Ömer Yurtseven’le bir araya geldi.

Ceceli, NBA takımı Miami Heat’te forma giyen genç yıldızla yemek yiyip sohbet etti. Boyu 1.74 cm olan şarkıcı, 2.11’lik Yurtseven’le çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Aşkını ilan etti

Ünlü sanatçı Kalben, önceki gün sosyal medyasından paylaşım yaparak aşkını etti. Bir süredir yazar ve yayıncı Salih Bora ile birlikte olan Kalben, sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı “aşığım” diyerek takipçileriyle paylaştı. Sanatçının fotoğrafına çok sayıda yorum geldi.

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Yemekte buluştular

Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş, önceki akşam Etiler’deki bir restorandaydı. İkiliye yemekte Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünden ayrılan Sergen Yalçın ile Sezer Çakır eşlik etti. Yalçın ve Çakır daha önce birçok kez aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmişti. (Sayit DURMAZ)