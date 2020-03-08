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Haber Giriş: 08.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'
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Uzun süredir sahnelerden uzak olan Hülya Avşar’a 1 ay içinde üç ayrı tiyatro oyunundan teklif geldi.

Sanatçı, “Boeing-Boeing”, “Kaktüs Çiçeği” ve Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “Cahide” oyunundan aldığı teklifleri, gündeminde bir müzikal projesi olduğu için reddetti. Avşar, yer alacağı müzikalin detaylarını ise şimdilik sır gibi saklıyor ve çalışmalarını gizlilik içinde yürütüyor.

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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