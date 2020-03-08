Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'

Sanatçı, “Boeing-Boeing”, “Kaktüs Çiçeği” ve Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “Cahide” oyunundan aldığı teklifleri, gündeminde bir müzikal projesi olduğu için reddetti. Avşar, yer alacağı müzikalin detaylarını ise şimdilik sır gibi saklıyor ve çalışmalarını gizlilik içinde yürütüyor.



