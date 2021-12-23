Hülya Avşar'dan simit açıklaması: Sakinleştiyseniz sıra bende

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü sanatçı " Kendim kazandım, hala kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim" dedi.



İşte Avşar'ın cevabı:

1-Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı

2-Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.”