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Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na iltifat!
Sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa esprili bir yorum yaptı.
Kaya Çilingiroğlu, bir restoranda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 56 yaşındaki futbol yorumcusunun paylaşımına, eski eşi Hülya Avşar kayıtsız kalmadı.
'Vay vay, harbi yakışıklısın!'
Hülya Avşar, Çilingiroğlu'nun gönderisine, "Vay vay, harbi yakışıklısın!" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
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