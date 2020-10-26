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Haber Giriş: 26.10.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na iltifat!

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Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na iltifat!
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Sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa esprili bir yorum yaptı.

Kaya Çilingiroğlu, bir restoranda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 56 yaşındaki futbol yorumcusunun paylaşımına, eski eşi Hülya Avşar kayıtsız kalmadı.

Hülya Avşardan Kaya Çilingiroğluna iltifat

'Vay vay, harbi yakışıklısın!'
Hülya Avşar, Çilingiroğlu'nun gönderisine, "Vay vay, harbi yakışıklısın!" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na tepkiHülya Avşar dün sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun aksine corona virüsüne karşı önlem alan Avşar, ‘durumu ciddiye almalıyız’ dedi.
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