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Hülya Avşar'dan çok konuşulacak sözler: Instagram kullanan erkek bana göre değil!

#Hülya Avşar#Orhan Gencebay#Instagram
Hülya Avşardan çok konuşulacak sözler: Instagram kullanan erkek bana göre değil
Deniz BOY

Hülya Avşar dün akşam Tarabya'da görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Avşar, çok konuşulacak açıklamalarına yenisini ekledi: Instagram kullanan erkek bana göre değil.

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Söyledikleriyle sık sık gündem olan Hülya Avşar gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren ünlü isim 'sevgiliniz var mı' sorusuna cevap verdi: “Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum." 

INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL

Avşar çok konuşulacak açıklamalarına “Instagram’ı olan bir sevgili istemem ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlarda bana göre değil. Sosyal medya da vakit geçiren erkeklerde bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz.” dedi.

Hülya Avşardan çok konuşulacak sözler: Instagram kullanan erkek bana göre değil

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ORHAN GENCEBAY KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL

Orhan Gencebay’ın 'edep' açıklamasından dolayı eleştirilmesine de değinen Avşar “Bu tür şeylerin yapılmaması gereken tek kişi Orhan Gencebay’dır. Orhan Gencebay’ı kes, kötü niyetli hiçbir şey yapmaz yine de...' ifadelerini kullandı.

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