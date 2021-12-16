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Hülya Avşar'dan Altın Kelebek Yaşam Boyu Onur Ödülü yorumu: İbrahim Tatlıses sonuna kadar hak ediyor!

#Hülya Avşar#İbrahim Tatlıses#Altın Kelebek
Hülya Avşardan Altın Kelebek Yaşam Boyu Onur Ödülü yorumu: İbrahim Tatlıses sonuna kadar hak ediyor
Deniz BOY

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses’in 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alması hakkında konuştu: “Mesleki anlamda sonuna kadar hak ediyor. Ona onur ödülünün onurunun onurunun onurunu vermeleri lazım.”

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GÜZEL BİR PROJE YOLDA

Hülya Avşar önceki gün Boğaz turundaydı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü sanatçı, gündemindeki projelerle ilgili soru üzerine, “Güzel bir şey gelecek, yakında açıklayacağım” dedi.

Avşar’a İbrahim Tatlıses’in 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alması hakkında ne düşündüğü soruldu. Sanatçıyla dostluğu uzun yıllara dayanan Avşar, şöyle yanıt verdi:

Hülya Avşardan Altın Kelebek Yaşam Boyu Onur Ödülü yorumu: İbrahim Tatlıses sonuna kadar hak ediyor

Boğaz turu sonrası Yeniköy’de arkadaşlarıyla buluşan Hülya Avşar, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

TÜRKİYE’DE GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ SES

 “Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Sanatçıların sadece mesleki anlamda ele alındığı bir platform orası. İbrahim bence mesleki anlamda bu ödülü sonuna kadar hak ediyor.”

 “Özel hayatı onu ilgilendirir. O İbrahim’in problemi. Bana göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en iyi ses. Üzerine yok. Ona onur ödülünün onurunun onurunun onurunu vermeleri lazım.”

Hülya Avşardan Altın Kelebek Yaşam Boyu Onur Ödülü yorumu: İbrahim Tatlıses sonuna kadar hak ediyor

İbrahim Tatlıses’in ödülünü törende kızı Elif Ada aldı. Elif Ada, kırmızı halıda annesi Ayşegül Yıldız’la poz verdi.

Defalarca özür diledi

İbrahim Tatlıses, İzmir - Alsancak’ta hizmete giren Tatlıses Çiğ Köfte’nin açılışına menajeri Şule Yazar’la birlikte katıldı. Yazar, Tatlıses’in kadına şiddet konusuyla anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek şöyle konuştu: “Geçmişteki hatalarıyla anılmasından rahatsız oluyoruz. Defalarca özür diledi. Hâlâ medyada bununla prim yapmaya çalışanlar var. Herkesin geçmişte yaptığı hatalar, pişmanlıklar vardır. Önemli olan bunları telafi etmek. İbrahim Bey, eski eşleriyle diyalog halinde. Onlar sorun yapmazken, bazı insanlar hâlâ bu konuları gündeme getiriyor.”
Sinem VURAL

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Hülya Avşardan Altın Kelebek Yaşam Boyu Onur Ödülü yorumu: İbrahim Tatlıses sonuna kadar hak ediyor

İbrahim Tatlıses, açılışta menajeri Şule Yazar’la birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

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