Hülya Avşar'a röportajı bitirten soru
Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar önceki gün kostüm provası için Nişantaşı’ndaydı.
Provaya verdiği kahve molasında görüntülenen ünlü sanatçı, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen rolüyle ilgili detay vermekten kaçındı: “Bu rolü eskiden oynayamazdım, şimdi oynamanın zamanı gelmiş. Sadece bunu söyleyebilirim.” Hülya Avşar’a Coşkun Sabah’ın “Askere gittiğimde beni Tanju Çolak’la aldattı” açıklaması da soruldu. Avşar, Sabah’ın adını duyar duymaz “Bay bay” diyerek röportajı noktaladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle