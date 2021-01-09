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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar'a röportajı bitirten soru

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Hülya Avşar'a röportajı bitirten soru
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Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar önceki gün kostüm provası için Nişantaşı’ndaydı.

Provaya verdiği kahve molasında görüntülenen ünlü sanatçı, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen rolüyle ilgili detay vermekten kaçındı: “Bu rolü eskiden oynayamazdım, şimdi oynamanın zamanı gelmiş. Sadece bunu söyleyebilirim.” Hülya Avşar’a Coşkun Sabah’ın “Askere gittiğimde beni Tanju Çolak’la aldattı” açıklaması da soruldu. Avşar, Sabah’ın adını duyar duymaz “Bay bay” diyerek röportajı noktaladı. 

Hülya Avşara röportajı bitirten soru


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Coşkun Sabah: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolakla aldattı
Coşkun Sabah: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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