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GeriMagazin Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu!
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Haber Giriş: 11.02.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu!

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Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu!
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Hülya Avşar, Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar” programına konuk oldu.

Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşan ünlü sanatçı, “İlişkide baskın değilim, yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekârın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan!” dedi.

Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu

Hülya Avşar, “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili “İbrahim’in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence” diye konuştu.

Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın Mavi Mavi’ filmindeki bu sahnesi döneme damga vurmuştu. İlginçtir; bu sahne tam 15 kez tekrarlandı!

 

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