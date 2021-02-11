Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu!

Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşan ünlü sanatçı, “İlişkide baskın değilim, yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekârın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan!” dedi.

Hülya Avşar, “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili “İbrahim’in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence” diye konuştu.

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın Mavi Mavi’ filmindeki bu sahnesi döneme damga vurmuştu. İlginçtir; bu sahne tam 15 kez tekrarlandı!