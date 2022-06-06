HÃ¼lya AvÅŸar yÄ±llar sonra bikinili

HAVUZ KEYFÄ°
HÃ¼lya AvÅŸar, konser iÃ§in gittiÄŸi KÄ±brÄ±sâ€™ta bikinili gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
HÃ¼lya AvÅŸar gÃ¼n boyu telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±.
Concorde De Luxe Resortâ€™ta sahneye Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±, konser Ã¶ncesi kaldÄ±ÄŸÄ± villanÄ±n havuzunda gÃ¼neÅŸlendi. Åžezlongda sere serpe yatan AvÅŸarâ€™Ä±n bu halleri objektife kare kare yansÄ±dÄ±. (Umut ÃœNVER)
DENÄ°ZDE ROMANTÄ°ZM
Oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Elif YÄ±lmazâ€™la Trabzonsporâ€™da forma giyen Batuhan KÃ¶râ€™Ã¼n aÅŸkÄ± doludizgin devam ediyor.
Ã‡eÅŸmeâ€™de tatil yapan Ã¢ÅŸÄ±klar Ã¶nceki gÃ¼n Boheme Beachâ€™te objektife takÄ±ldÄ±.
Muhabirleri fark etmeyen Ã¢ÅŸÄ±klar denizde romantizm yaÅŸadÄ±. birbirlerini Ã¶pmeye doyamayan sevgililer bir sÃ¼re yÃ¼zdÃ¼kten sonra jet skiâ€™ye bindiler.
ÃœnlÃ¼ Ã§iftin yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ aydÄ±r birlikte olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â (Deniz BOY)
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