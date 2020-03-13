Hülya Avşar: Yalnızlığa alıştım

Avşar, tekrar televizyona dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine “Ben artık evde televizyon açmıyorum. Zehra’ya veya arkadaşlarına bakıyorum. Kimse televizyon izlemiyor, herkes YouTube’da” dedi.



Uzun süredir hayatında kimse olmayan Avşar özel hayatıyla ilgili sorulara ise “Galiba bende yalnızlık alışkanlık haline geldi, bir de insanın istemesi lazım. Ne demişler, isteyince arayan bulurmuş. Herhalde anormallik bende ama çok mutluyum hayatımdan, özgürüm ve bugüne kadar yaşadıklarıma sayayım diyorum” diye yanıt verdi.



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