Hülya Avşar, Tuğba Yurt, Şoray Uzun, Merve Oflaz... Ünlüler tatilde

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3 GÜNLÜK MOLA

Tuğba Yurt konser maratonuna 3 günlük tatil molası verdi. Sevgilisi Burak Tanrısever’le Göcek’e giden şarkıcı, tekne tatiliyle enerji depoladı.

Çift önceki gün jet-ski üzerinde objektife yansıdı.

ZORMUŞ

Su sporlarını seven Hülya Avşar bu kez kürek sörfünü denedi. Ünlü sanatçı, sört tahtası üzerinde çekilmiş fotoğrafını Instagram sayfasına ekleyerek deneyimini takipçileriyle paylaştı: “Zormuş!”

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SELİM CAN YÜZME ÖĞRENİYOR

Her sene tatilini ailesiyle Çeşme’de geçiren Şoray Uzun bu yaz da geleneği bozmadı. Uzun önceki gün eşi Elçin Uzun ve küçük oğlu Selim Can ile Boyalık Beach Hotel’in plajında görüntülendi.

Yüzmeyi yeni yeni öğrenen Selim Can, önce babasının kucağında denize girdi, ardından kolluklarıyla suyun üzerinde durmaya çalıştı. (Deniz BOY)

RENKLİ TARZ

Merve Oflaz önceki gün tatilden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, PSC marka renkli bir bikiniyle teknede poz verdi. Oflaz’ın kareleri birçok beğeni ve yorum aldı.