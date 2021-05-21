MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum
GeriMagazin Hülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 21.05.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Hülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum

HÜLYA Avşar önceki gün Nişantaşı trafiğinde aracının içinde görüntülendi.

Sete gittiğini ifade eden Avşar, rol aldığı “Masumiyet” dizisinin yayından kalkacağı haberlerini doğruladı.

Ünlü oyuncu, “Biraz pahalı bir yapımdı. Güzel bir dijital film gibi oldu. 13 bölüm kısa ve güzeldi” diye konuştu.

Avşar, birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak espriyi patlattı: “Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz” 

Hülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi