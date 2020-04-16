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Haber Giriş: 16.04.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

Hülya Avşar, Ronaldo'ya meydan okudu

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Hülya Avşar, Ronaldo'ya meydan okudu
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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medyada yeni bir “challenge” (meydan okuma) başlattı.

“45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım” diyen Ronaldo’nun “Salon Kupası” adını verdiği challenge’a Hülya Avşar da dahil oldu.

Ronaldo’nun önerdiği egzersiz hareketini yapan Avşar, 45 saniyede 79 kez ayaklarına dokunmayı başardı ve o anların videosunu Instagram’da paylaştı.

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