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Hülya Avşar: Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim
Uzun aradan sonra bir dizi projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı.
Ünlü sanatçı, yapım şirketinden bazı isteklerde bulunduğu haberleri sorulunca şöyle dedi: “Sette beklerken spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum ne yapayım? Hamlaşmaktan korkuyorum, ondan böyle bir isteğim oldu. Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim.”
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