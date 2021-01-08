Hülya Avşar: Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim

Ünlü sanatçı, yapım şirketinden bazı isteklerde bulunduğu haberleri sorulunca şöyle dedi: “Sette beklerken spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum ne yapayım? Hamlaşmaktan korkuyorum, ondan böyle bir isteğim oldu. Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim.”





