Hülya Avşar 3 yıl sonra sahnede

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Gecede ilk olarak sahneye çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren Kubat, “Şimdi muhteşem bir ses dinleyeceksiniz. Benim en sevdiğim seslerden biri” diyerek mikrofonu gecenin assolisti Hülya Avşar’a devretti.

3 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alan Avşar, sevenlerinin karşısına Melih Yazgan imzalı siyah renkte derin yırtmaçlı bir elbiseyle çıktı. “Benim seyircim her zaman çok şık giyinir. Ben de bu gece size özel giyindim. Umarım beğenmişsinizdir” diyen sanatçı, sahnede yaklaşık 2 saat kaldı.

Kendisini dinlemeye gelen Funda Arar’ı da sahneye davet eden Hülya Avşar, sanatçıyla “Arapsaçı” şarkısında düet yaptı. Komedyen Yavuz Seçkin de esprileriyle geceye renk kattı.