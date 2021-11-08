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Hülya Avşar 3 yıl sonra sahnede

#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Deniz Seki
Hülya Avşar 3 yıl sonra sahnede

Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıktı. Sanatçı, önceki akşam Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu.

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Gecede ilk olarak sahneye çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren Kubat, “Şimdi muhteşem bir ses dinleyeceksiniz. Benim en sevdiğim seslerden biri” diyerek mikrofonu gecenin assolisti Hülya Avşar’a devretti.

Hülya Avşar 3 yıl sonra sahnede


3 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alan Avşar, sevenlerinin karşısına Melih Yazgan imzalı siyah renkte derin yırtmaçlı bir elbiseyle çıktı. “Benim seyircim her zaman çok şık giyinir. Ben de bu gece size özel giyindim. Umarım beğenmişsinizdir” diyen sanatçı, sahnede yaklaşık 2 saat kaldı.

Hülya Avşar 3 yıl sonra sahnede


Kendisini dinlemeye gelen Funda Arar’ı da sahneye davet eden Hülya Avşar, sanatçıyla “Arapsaçı” şarkısında düet yaptı. Komedyen Yavuz Seçkin de esprileriyle geceye renk kattı.

Hülya Avşar 3 yıl sonra sahnede

Zehra Çilingiroğlu da annesini ilk sahnesinde yalnız bırakmadı.

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#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Deniz Seki

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