MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHülya Açıkgöz'den ablasını döven Kim Kardashian'a: Seni çok iyi anlıyorum
GeriMagazin Hülya Açıkgöz'den ablasını döven Kim Kardashian'a: Seni çok iyi anlıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.04.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Hülya Açıkgöz'den ablasını döven Kim Kardashian'a: Seni çok iyi anlıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hülya Açıkgöz'den ablasını döven Kim Kardashian'a: Seni çok iyi anlıyorum
Abone Olgoogle-news

Kim Kardashian ‘Keeping Up With The Kardashians’ adlı şovunda ablası Kourtney’yi yine dövdü. Hadise’nin 1.5 yıl önce küsüp yolunu ayırdığı ablası Hülya Açıkgöz konuya dahil oldu. Dayak atan Kim’i şöyle savundu: “Seni çok iyi anlıyorum.”

'Bu yaptığı saygısızlık'

Paylaşımı gören Hadise bir arkadaşına “Hülya’nın bu yaptığı saygısızlık” yorumunu yaptı.

2 yıllık kavga
Hadise’nin menajerliğini ablası Hülya, kostüm danışmanlığını kardeşi Derya yapıyordu. Ablasının Bodrum’daki plajına 1.5 milyon TL, kardeşinin İstanbul’daki modaevine 500 bin TL harcayan pop yıldızı 2018’de “Ailemle iş yapmayacağım” diyerek işlerini profesyonel bir ekibe devretti. Çünkü ablasının kendi üzerinden haksız kazanç elde ettiğini öğrendi.

Hülya Açıkgözden ablasını döven Kim Kardashiana: Seni çok iyi anlıyorum

Hülya Açıkgöz’ün vergi ve kredi kartı borçları kardeşlerin arasını açtı. Hadise’nin yeni ekibine ‘yılanlar’ yakıştırması yapan abla Açıkgöz üstüne “İntikam soğuk yenen yemektir” mesajı yayınladı. Hadise’nin ablasına verdiği son cevap şuydu: “Zehirli insan zehirlidir; aile olsun ya da olmasın. Bundan böyle ‘O kardeşin’ demeyin.”  

8
Yumruk yumruğa: Kardeş kavgası
Yumruk yumruğa: Kardeş kavgası



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle